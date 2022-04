Michniewicz po losowaniu MŚ: Bardzo atrakcyjna grupa

W piątek w Doha Exhibition abd Convention Center odbyło się losowanie fazy grupowej tegorocznego mundialu w Katarze.

Turniej zostanie rozegrany w dniach 21 listopada – 18 grudnia. Tytułu bronią Francuzi.

Rywale Polaków

Rywalami Polaków w grupie C mistrzostw świata będą reprezentacje Argentyny, Meksyku i Arabii Saudyjskiej. Trener Czesław Michniewicz skomentował losowanie w wywiadzie dla stacji TVP Sport. – Bardzo atrakcyjna grupa. Nie śledziłem na bieżąco argentyńskiej czy meksykańskiej piłki nożnej, ale wiem, że wielu tych piłkarzy gra w świetnych europejskich klubach. Dobrze, że zaczniemy z Meksykiem, drugi mecz zagramy z Arabią Saudyjską i trzeci z Argentyną. Bardzo się cieszę z tego względu, że zagramy z zespołami nie z Europy, a z różnych kontynentów. To będzie inna piłka. Musimy być optymalnie przygotowani – mówił szkoleniowiec. – Argentyńczycy mają fantastyczne pokolenie piłkarzy, ale my też mamy ciekawy zespół, swoje gwiazdy i drużynę, która dojrzała do tego, by powalczyć na mistrzostwach świata – dodał.

Jak stwierdził Michniewicz, reprezentacja, z którą nie chciał się mierzyć w grupie mundialu, to Dania. – Wiedziałem, jak ciężko walczyć z Duńczykami. Nie chciałem też Francji czy innych europejskich zespołów. My się znamy, wszystko o sobie wiemy i to też paraliżuje – stwierdził.

Przygotowania do turnieju

3 czerwca tego roku we Wrocławiu polscy piłkarze zmierzą się z reprezentacją Walii w ramach Ligi Narodów UEFA.

– Na samo przygotowanie do mistrzostw będzie mało czasu. Spotkamy się na tydzień przed mundialem, a już w następnym tygodniu we wtorek gramy. (...) Marzyłoby się, żeby jeszcze z kimś zagrać, bo zostaną nam tylko wrześniowe mecze, w październiku nie będzie już żadnego – oznajmił trener Czesław Michniewicz.

