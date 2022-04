Zełenski: Naród ukraiński nie zaakceptuje żadnego wyniku poza zwycięstwem

Polityk tradycyjnie opublikował także w sieci nagranie, w którym odniósł się do wybranych aktualnych zagadnień dotyczących wojny.

W nowym materiale potwierdził, że wszystko wskazuje na to wycofywanie się rosyjskich wojsk z północy kraju. Manewr jest „powolny, ale zauważalny”. Prezydent Ukrainy dodał, że sytuacja na wschodzie kraju pozostaje ciężka, a Rosja przygotowuje się do przeprowadzenia kolejnych ataków na Donbas. – Przed nami bardzo trudne boje – stwierdził. Zełenski po raz kolejny zwrócił jednak na bardzo wysokie morale Ukraińców.

Zełenski: Sankcje działają

Z kolei w rozmowie z Fox News Zełenski skoncentrował się na sankcjach nałożonych przez Zachód na Rosję. Prezydent Ukrainy przyznał, że restrykcje działają, jednak należy je wzmocnić. – Sankcje działają, a Rosja zdecydowanie się ich boi. To sprawia, że nie czuje się komfortowo. To negatywnie wpływa na ich gospodarkę. Ale jest pytanie, jak działają sankcje. Pokazujemy i mówimy przywódcom Stanów Zjednoczonych i Europy, że wszyscy muszą współpracować szybko – powiedział Wołodymyr Zełenski.

– Zwycięstwo prawdy to zwycięstwo Ukrainy i Ukraińców. Pytanie, kiedy to się skończy. To głębokie pytanie. To bolesne pytanie. Naród ukraiński nie zaakceptuje żadnego wyniku poza zwycięstwem – ocenił prezydent Ukrainy.

Czytaj też:

Scholz: Rosyjskie służby ukrywają prawdę przed PutinemCzytaj też:

Próba ewakuacji części dowództwa Azow. Wolski: Nic więcej by ich nie czekało