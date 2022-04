Test "Do Rzeczy": Smartwatch Garett V8 RT

Testowany smartwatch sprawia wrażenie solidnie wykonanego. A dzięki klasycznemu wzornictwu, kopercie ze stali szlachetnej i czarnemu, skórzanemu paskowi bez obaw można go założyć nie tylko na modną siłownię, lecz także na wystawne przyjęcie w amerykańskiej ambasadzie. Do sytuacji można prosto dopasować jedną z tarcz wyświetlanych na ekranie TFT o przekątnej 1,28 cala i rozdzielczości 240 x 240 pikseli. Liczba darmowych motywów jest wystarczająco duża, aby coś dla siebie znaleźli zarówno ci, którzy wolą minimalizm i klasykę, jak i ci, którzy na ekranie wolą widzieć walecznego tygrysa lub złotego motylka. Również paski można swobodnie wymieniać, co pozwala łatwo i szybko zmieniać wygląd zegarka.