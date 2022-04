Wymagaj od siebie...

Dlatego los Ukrainy i Polski jest przesądzony, bo to Rosja dostarcza światu rozmaite prezenty spod ziemi i spod stołu, przy którym siedzą i jedzą syci tego świata. Owszem, tyle że determinacja Polaków wielokrotnie sprawiała, że przewracaliśmy stolik, przy którym rozgrywały swoje gry mocarstwa. Dziś to, co najbardziej mnie martwi, to nasze zafiksowanie na sojusznikach, zupełnie jakbyśmy zapomnieli o lekcji z września 1939 r.