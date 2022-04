Katastrofa smoleńska. Kaczyński: Decyzja musiała zapaść na szczycie Kremla

Jarosław Kaczyński w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" został zapytany o to, czy wojna na Ukrainie, to w rzeczywistości jest także "nasza wojna". – Tak. To typowa wojna zastępcza. W gruncie rzeczy to jest wojna wydana Zachodowi przez Rosję. Ale Zachód jest, jaki jest – stwierdził prezes PiS.

Jego zdaniem państwa Zachodu są świadome walki, jaką im wytoczyła Moskwa, ale nie chcą z tego wyciągnąć odpowiednich wniosków. – Niekiedy z powodu obiektywnych obaw przed pogorszeniem własnego poziomu życia, czasami ze strachu przed rozlaniem się konfliktu – dodaje.

– Musimy rozumieć, że stawką tej wojny jest także Polska. O ile w Rosji nie nastąpi jakaś zasadnicza zmiana, jakiś wstrząs, ta polityka imperialna będzie kontynuowana – dodaje.

Kaczyński: To był zamach

W trakcie rozmowy pojawił się również temat katastrofy smoleńskiej. Jarosław Kaczyński powiedział, że jest przekonany, że to Moskwa odpowiada za tragedię z 10 kwietnia 2010 roku.

– Ja też nie mam wątpliwości, że to był zamach. Są na to dowody, na pewno ad rem. Ad personam to inna sprawa, ta decyzja musiała zapaść na szczycie Kremla, ale trudno tutaj zdobyć procesowe dowody. Kolejne dokumenty w śledztwie, do których mam dostęp jako osoba pokrzywdzona, uzupełniły ostatnie luki w wiedzy o przebiegu tragedii. Pozwoliły złożyć wszystkie elementy w jeden spójny i przekonujący obraz – ocenia wicepremier.

Bezpieczeństwo Polski

Kaczyński podkreśla, że Polska jest bezpieczna, gdyż osobiście wielokrotnie słyszał zapewnienia amerykańskich ambasadorów, że Stany Zjednoczone wywiążą się z obowiązków, jakie nakłada na nich art. 5 traktatu północnoatlantyckiego.

– Ale czy w ich planach nie jest spróbowanie, czy ten art. 5 naprawdę działa? Tego nie jestem pewien. Stąd dużo lepiej by było, gdybyśmy mieli już zrealizowany do końca nasz program wojskowy. Jego realizacja zależy od dwóch czynników. Od naszej gotowości – ona jest, mamy ustawę, zapewnione finansowanie. To musi się spotkać z wolą Amerykanów, by nie tylko sprzedać nam nowoczesną broń i co najtrudniejsze, by trafiła do nas szybko. Sytuacja tego wymaga. Zobaczymy, jak to pójdzie, dzisiaj niczego rozstrzygającego powiedzieć nie można – zaznacza.

