Ilu Ukraińców jest w bazie PESEL? Pełnomocnik rządu odpowiada

W piątek premier Mateusz Morawiecki powołał wiceministra administracji i spraw wewnętrznych Szefernakera na stanowisko pełnomocnika rządu ds. uchodźców wojennych z Ukrainy.

W poniedziałek polityk omawiał na antenie Polsat News bieżącą sytuację związaną z kryzysem uchodźczym.

Szefernaker był pytany, jak układa się współpraca między rządem a samorządami w zakresie wsparcia uchodźców.

Polityk zapowiedział, że trwają prace nad jeszcze jedną ustawą. – Myślę, że jeżeli już będzie konkretny projekt, także po konsultacjach z samorządami, którym przedstawimy szczegóły – oznajmił.

– To są kwestie robocze, na przykład, była jakaś część zadań, które wykonywały do tej pory samorządy, a na podstawie tej ustawy, którą przyjęliśmy, nie wszystkie zadania, była możliwość refinansować. My chcemy, aby samorząd miał taką pewność, że jeżeli zrobił coś na rzecz uchodźców z Ukrainy, to ma możliwość teraz zwrotu kosztów, to są tego typu propozycje – stwierdził pełnomocnik ds. uchodźców.

Ponad 600 tys. osób zarejestrowało się w bazie PESEL

Szefernaker zwrócił uwagę, że w dalszym ciągu propozycji państw zachodnich, które by pozwoliły spokojnie przybyć Ukraińcom z Polski, jest zbyt mało.

– Zdarzają się przypadki. że część osób jedzie na zachód i potem wraca do Polski, czeka, aby móc wrócić do Ukrainy. To są osoby, które uciekają przed wojną, więc musimy zrozumieć, że mogą podejmować różne decyzje – powiedział.

Szefernaker podał, że według jego szacunków ten moment w Polsce przebywa ok. 1,5 mln osób, które uciekły przed wojną z Ukrainy i zastanawiają się czy zostać, czy dłużej wracać do Ukrainy. – Widzimy, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni, ponad 600 tys. osób zarejestrowało się w bazie PESEL. To znaczy, że są to osoby, które będą chciały tutaj na dłużej zostać – ocenił.

Pomoc UE zbyt słaba

Polityk odniósł się również do pytań dotyczących pomocy finansowej z UE. – Nie czekamy na różnego rodzaju granty z UE. Gdybyśmy na nie czekali, to mielibyśmy dzisiaj katastrofę humanitarną w Polsce – ocenił.

– Minister Mariusz Kamiński wraz ze swoim odpowiednikiem, szefową niemieckiego MSW, wystąpili do Komisji Europejskiej właśnie o to, żeby 1000 euro na uchodźcę, na ten najbliższy czas, w perspektywie tych najbliższych miesięcy, UE, każdemu państwu, które przyjęło uchodźców, wypłaciła – kontynuował. – Ważne, aby to były środki, które będą w miarę łatwo do wydania – dodał Paweł Szefernaker.

