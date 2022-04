Premier: Wzywam liderów UE do zdecydowanego działania

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej polski premier zaapelował do unijnych przywódców o działania, "które doprowadzą do skonfiskowania majątków Federacji Rosyjskiej zdeponowanych w bankach zachodniej Europy, które doprowadzą do skonfiskowania majątków oligarchów".

– Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce? Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. (...) Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich. Potrzebne są jasne, zdecydowane sankcje. Te dotychczasowe nie działają – mówił szef rządu.

Masakra w Buczy

Strona ukraińska poinformowała o odnalezieniu masowych grobów w Buczy w obwodzie kijowskim. Wcześniej miejscowość została odbita przez Ukraińców z rąk wojsk rosyjskich. W obliczu tragedii Mateusz Morawiecki zaapelował do przewodniczących Rady Europejskiej i Komisji Europejskiego – Charles'a Michela i Ursuli von der Leyen – o jak najszybsze zwołanie posiedzenia RE w sprawie zbrodni rosyjskich i "skutecznych sankcji".

– Po 40. dniach agresji rosyjskiej na Ukrainę, nikt nie ma wątpliwości, że to, z czym mamy do czynienia, to jest czyste zło. Kiedy patrzymy na te straszne zbrodnie na kobietach, dzieciach, całych rodzinach, to nasz krzyk powinien być jeszcze głośniejszy. Bucza, Irpień, Hostomel – to nazwy miejscowości, które każdy z nas zapamięta pewnie do końca życia. Rosjanie dopuścili się zbrodni wyjątkowych, zbrodni ludobójstwa – powiedział premier na poniedziałkowej konferencji. – To jest ludobójstwo i ta zbrodnia musi być osądzona jak zbrodnia ludobójstwa. W takich chwilach musimy zdawać sobie sprawę, że ci, którzy milczą, nie zabierają głosu, są współodpowiedzialni. Musimy mówić o tych zbrodniach i musimy im przeciwdziałać – dodał.

