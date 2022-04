Woś: Projekt prezydenta ws. SN zawiera bardzo niebezpieczny element

Na początku lutego tego roku prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie do laski marszałkowskiej propozycji modyfikacji ustawy o SN. Pomysł głowy państwa zawiera zmiany w zakresie funkcjonowania Izby Dyscyplinarnej i powołuje w jej miejsce Izbę Odpowiedzialności Zawodowej.

Rozwiązanie ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i tym samym odblokować należne Polsce środki z Krajowego Planu Odbudowy.

"Bardzo niebezpieczny element"

Zdaniem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, "projekt prezydenta Andrzeja Dudy nie spełnia standardów Konstytucji i ostatnich orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego oraz zawiera bardzo niebezpieczny element, który byłby zagrożeniem dla ustrojów sądów powszechnych". W jego odczuciu ustawa wprowadzałaby "specjalny test niezawisłości sędziowskiej", co mogłoby doprowadzić do "wysadzenia wymiaru sprawiedliwości w powietrze".

Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nałożył na Polskę karę w wysokości 1 mln euro dziennie za niewykonanie orzeczenia nakazującego zawieszenie Izby Dyscyplinarnej SN.

Polityczny kompromis

Podczas poniedziałkowej audycji rozgłośni radiowych "Siódma 9" Michał Woś zapytany został również o możliwość politycznego kompromisu Warszawy z Brukselą. Jakiś czas temu doniesienia medialne wskazywały, że przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen ogłosi zatwierdzenie polskiego Krajowego Planu Odbudowy w trakcie swojej wizyty w naszym kraju, planowanej na 9 kwietnia.

– KPO, o który tak walczymy, to gigantyczny kredyt, który Polska już zaciągnęła, mimo że nie ma do niego dostępu. To wykorzystywanie pieniędzy unijnych do szantażu państw. Wszyscy chcielibyśmy otrzeźwienia eurokratów, ale nie można zapominać, co dzieje się na Zachodzie – oznajmił wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości.

Czytaj też:

"To nie żart". Kolejna debata o Polsce w Parlamencie EuropejskimCzytaj też:

Prezes PiS w "Welt am Sonntag": KE rażąco narusza prawo