Minister obrony Ukrainy: Każdy zabójca dostanie to, na co zasłużył

Strona ukraińska poinformowała o odnalezieniu masowych grobów w miejscowości Bucza niedaleko Kijowa. Wcześniej miasto zostało odbite przez Ukraińców z rąk żołnierzy Federacji Rosyjskiej, podobnie jak około 30 innych miejsc, m.in. Irpień i Hostomel.

Tragedia w Buczy

Według ustaleń ukraińskich władz, Rosjanie zabijali obywateli Ukrainy – zarówno mężczyzn, jak i kobiety – strzałami w tył głowy. Podczas egzekucji ofiary miały związane ręce. "To całkowicie nieludzkie. Te zabójstwa nie są postrzegane jako część wojny. Trudno nawet zakwalifikować je jako terroryzm czy przestępczość. Są esencją, naturą tych szalonych rzeźników, którzy najechali naszą ziemię. To właśnie robili w przeszłości żołnierze SS. To zło po prostu nie może pozostać bezkarne" – napisał w poniedziałek na Facebooku Ołeksij Reznikow. Jak poinformował, Ukraińcy zaczęli identyfikować rosyjskich "najeźdźców i zabójców".

"Wszyscy dostaną to, na co zasłużyli" – stwierdził ukraiński minister obrony.

Apel o sankcje

W minioną niedzielę szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba zaapelował do światowych przywódców o nałożenie nowego pakietu sankcji ekonomicznych na Federację Rosyjską za atak na Ukrainę. Wśród elementów wymienił: embargo na ropę, gaz i węgiel, zamknięcie wszystkich portów dla rosyjskich statków i towarów oraz odłączenie wszystkich rosyjskich banków od systemu SWIFT.

Przewodniczący Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej zadeklarowali dalsze wsparcie dla Ukrainy i wyciągnięcie konsekwencji wobec Rosji za jej inwazję, nazywaną przez Kreml "operacją militarną".

