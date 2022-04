Wąsik o Tusku: Znajdźcie mi proszę twitta, w którym potępia zbrodnie Putina

Przed wyborami na Węgrzech przewodniczący PO Donald Tusk wziął udział w wiecu węgierskiej opozycji, który zorganizowano w Budapeszcie. Obecność Tuska miała podkreślić proeuropejski kurs partii opozycyjnych wobec premiera Viktora Orbana.

Tusk o premierze Orbanie

– Staram się wspierać demokrację przeciwko różnego rodzaju autorytaryzmom. Staram się wspierać przyzwoitych ludzi i przyzwoite siły polityczne przeciwko reżimom mniej lub bardziej skorumpowanym – tłumaczył były szef polskiego rządu, który w poniedziałek wystąpił na konferencji prasowej w Starachowicach w województwie świętokrzyskim.

Polityk odniósł się do rezultatów wyborów na Węgrzech. – Wynik był przez wielu spodziewany. (...) Węgierska ordynacja wyborcza, system polityczny są tak różne od polskich jak nasze języki. Czasami trudno nam zrozumieć, jak premier Orban w jakimś sensie zgwałcił demokrację, organizując politykę pod batutę swoją, która niszczy istotę demokracji, wolne media i równość szans w wyborach – oznajmił. – To lekcja dla tych wszystkich, którzy uważają, że rząd może wykorzystywać władzę przeciwko istocie demokracji – dodał.

Wąsik krytycznie o postawie Tuska

Komentując aktywności byłego premiera, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik napisał: "Znajdźcie mi proszę twitta, w którym Donald Tusk jednoznacznie potępia zbrodnie Putina na Ukrainie".

Morawiecki: Wzywam liderów UE do zdecydowanego działania

Podczas poniedziałkowej konferencji prasowej polski premier Mateusz Morawiecki zaapelował do unijnych przywódców o działania, "które doprowadzą do skonfiskowania majątków Federacji Rosyjskiej zdeponowanych w bankach zachodniej Europy, które doprowadzą do skonfiskowania majątków oligarchów".

– Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem? Co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce? Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. (...) Dość tej gry na zwłokę niektórych liderów europejskich. Potrzebne są jasne, zdecydowane sankcje. Te dotychczasowe nie działają – mówił szef rządu.

Premier: Wzywam liderów UE do zdecydowanego działania