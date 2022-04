Ziobro: Orban stara się odbudowywać samodzielność Węgier

Według wstępnych wyników wyborczych, koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) wygrała czwarte z rzędu węgierskie wybory parlamentarne, zdobywając 53,1 proc. głosów. Sojusz partii opozycyjnych osiągnął 35 proc. poparcia. Oznacza to wielki sukces premiera Viktora Orbana. Jego blok polityczny zdobył bowiem najprawdopodobniej większość konstytucyjną na Węgrzech.

Ziobro: Wybór był prosty

– Oceniając zwycięstwo pana premiera Orbana, trzeba patrzeć przez pryzmat jego konkurentów. Te siły, rządząc Węgrami, doprowadziły do całkowitego uzależnienia od energetyki rosyjskiej. Dziś premier Węgier jest całkowicie związany dostawami gazu i ropy od Rosji. A to jest właśnie rezultat tych, którzy byli jego konkurentami w wyborach. Musimy zdawać więc sobie sprawę, że gdyby na Węgrzech wygrała opozycja, to oznaczałoby nie poprawę sytuacji, tylko pogorszenie, także w kontekście kwestii ukraińskiej – skomentował w poniedziałek Zbigniew Ziobro.

Zdaniem ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, "Orban stara się odbudowywać samodzielność Węgier", zatem "wybór był prosty".

Polityka Niemiec

– Węgry są dzisiaj przedmiotem ataku, ponieważ media głównego nurtu, również w Polsce, robią z mrówki słonia, a ze słonia – mrówkę. Mrówką są Węgry, a słoniem – Niemcy – stwierdził na konferencji prasowej Ziobro.

– Niemcy odpowiadają za blokowanie polityki twardych sankcji wobec Rosji. Niemcy są głównym rozgrywającym w Unii Europejskiej i głównym odbiorcą Nord Stream 1 i Nord Stream 2. Jednak dzisiaj telewizja TVN nie pyta o Niemcy, tylko pyta o Węgry, stwarzając błędny pozór i wrażenie, że Orban blokuje sankcje UE na Rosję, a nie kanclerz RFN Scholz – powiedział prezes Solidarnej Polski. – Dzięki polityce kanclerz Merkel, Rosja mogła zbudować i zmodernizować armię, która obecnie popełnia zbrodnie i sieje spustoszenie na Ukrainie – dodał.

