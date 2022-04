Skandaliczna okładka "Newsweeka". Kumoch rezygnuje z rozmowy z dziennikarką

Nie cichną komentarze dotyczące okładki nowego numeru tygodnika "Newsweek", prowadzonego przez Tomasza Lisa. Tym razem red. nacz. gazety zdecydował się umieścić na okładce prezydenta USA Joe Bidena, prowadzącego za rękę prezydenta Andrzeja Dudę (postać polskiego polityka została pomniejszona). Okładkowy tekst zatytułowano "Nowy pan prezydenta".

"Przez sześć lat Andrzej Duda gorliwie wypełniał zadania postawione przez prezesa PiS, dziś jest sterowany przez administrację Joe Bidena. Dla Kaczyńskiego to nawet wygodne" – napisano pod zdjęciem okładkowym.

Fala komentarzy i odwołany wywiad

Okładka oraz przekaz tytułowego artykułu wywołały falę negatywnych komentarzy ze strony polityków ze wszystkich stron sceny politycznej. Negatywnie działania red. nacz. "N" komentowali też dziennikarze.

Autorka okładkowego tekstu Renata Grochal nie komentuje sprawy, jednak na Twitterze podaje wpisy broniące swojego artykułu. W jednym z podanych wpisów internautka pisze: "Świetna okładka i tekst! Pokazuje służalczą postawę Dudy i nie rozumiem skąd to oburzenie. Chyba, że przywykliśmy już do prymitywnej i nienawistnej propagandy w goebbelsowskim stylu sióstr Kremlowskich, że im wolno, a my musimy być tylko poprawni, że nam nie wolno pisać jak jest!".

W reakcji na "podanie dalej" tego wpisu przez dziennikarkę, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch poinformował, że odwołał wywiad, na który był umówiony z "Newsweekiem".

"Odwołałem swoją jutrzejszą rozmowę z red. Renatą Grochal. Tyle w tej sprawie" – poinformował Kumoch w poniedziałek wieczorem na Twitterze.

