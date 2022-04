Nowe dane o COVID-19. "Koronawirus nie zginął"

Jak podkreślił na antenie Polskiego Radia wiceminister zdrowia, chociaż "zainteresowanie COVID-em i tymi codziennymi liczbami, zdecydowanie spadło", społeczeństwo wciąż powinno zwracać uwagę na sytuację epidemiologiczną w Polsce.

– Powinniśmy myśleć o koronawirusie, bo on niestety nie zginął, mimo że w tej chwili nasza uwaga jest skierowana głównie za naszą wschodnią granicę, ale koronawirus jest – podkreślił Kraska.

Spadająca liczba zachorowań

– W ciągu ostatniej doby stwierdziliśmy 1891 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. To spadek o ponad 71 proc., czyli od kilkunastu dni widzimy utrzymujący się trend spadkowy – tłumaczył wiceminister zdrowia.

– To bardzo dobra wiadomość, bo to, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich tygodni, czyli ten duży napływ uchodźców ze wschodu, mógł troszeczkę nas niepokoić, ponieważ wiedzieliśmy, że wyszczepienie przeciwko COVID-19 na Ukrainie sięgało 35 proc. – dodał Kraska.

Tydzień temu, 29 marca, Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 6608 nowych potwierdzonych zakażeniach koronawirusem. Tego dnia zmarło 110 osób z COVID-19.

"Populacja Polaków w 95 proc. ma przeciwciała"

Kraska poinformował także, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 24 tys. testów na COVID-19. – To też nie jest mała liczba. Codzienne liczby osób, które przegrywają walkę są coraz niższe i to jest wiadomość, która mnie bardzo cieszy – podkreślił dalej wiceminister.

– Widzimy, że w naszych szpitalach codziennie ubywa pacjentów. W tej chwili to jest poniżej 4 tys. osób, które przebywają tam z powodu zakażenia koronawirusem – dodał wiceszef resortu zdrowia.

Kraska stwierdził również, że brak nowych ognisk zakażeń COVID-19 to "zasługa" wariantu Omikron. – Spowodował, że właściwie każdy w Polsce i na Ukrainie miał jakiś kontakt z koronawirusem. Nasze badania pokazują, że populacja Polaków w 95 proc. ma przeciwciała – stwierdził polityk.