Czarzasty: Żądam od PiS-u dwóch rzeczy. Inaczej rząd się rozwali

– PiS zupełnie bez sensu wprowadził do salonu kozę i teraz musi ją wyprowadzić. Są dwie rzeczy, które muszą się zdarzyć i to nie jest obowiązek opozycji – mówił Czarzasty we wtorek w Radiu Plus. – PiS ma rozwiązać Izbę Dyscyplinarną, posłać w stan spoczynku sędziów, którzy są w tej izbie i ma odblokować pracę czterech sędziów – dodał.

– Mnie to nie obchodzi, niech to PiS załatwi. Żądam od PiS-u dwóch rzeczy: po pierwsze, likwidacji Izby Dyscyplinarnej, a po drugie sprowadzenia do Polski 780 miliardów złotych – oświadczył polityk Lewicy, nawiązując do środków unijnych przyznanych Polsce z Funduszu Odbudowy.

Dalej mówił, że "gówniarze doprowadzili do takiej sytuacji i w tej chwili dziennikarze mądrzy pytają się opozycji, czy my pomożemy (przegłosować projekt ws. Izby Dyscyplinarnej - red.)". – Nie pomożemy, macie to załatwić – dodał, apelując do rządzących.

"Jeżeli PiS tego nie odblokuje, to rząd się rozwali"

Według Czarzastego "pieniądze są załatwione i teraz PiS ma to odblokować w sposób natychmiastowy". – Jeżeli tego nie odblokuje, to rząd się rozwali. Jak się rząd rozwali, to będą przyspieszone wybory. Super – powiedział.

Nie będę brał odpowiedzialności za to, że Kaczyński nie potrafi dogadać się z Ziobrą i nie będę brał odpowiedzialności za to, że Ziobro po prostu oszalał. Nie będziemy w żaden sposób popierali w tej sprawie rządu. Macie to poprawić – oświadczył Czarzasty.

Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i jego Solidarna Polska, która jest w koalicji z PiS, sprzeciwia się likwidacji Izby Dyscyplinarnej SN, co jest jednym z warunków postawionych przez Brukselę w sprawie odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy.

