Zbrodnie wojenne Rosjan. Dwugłos z Izraela

Premier Izraela Naftali Bennett potępił we wtorek masakrę w Buczy na Ukrainie, cztery dni po tym, jak na jaw wyszły zdjęcia masowych ofiar cywilnych zabitych przez Rosjan w barbarzyński sposób. Bennett powstrzymał się jednak od oskarżenia Rosji o zbrodnie wojenne.

– Jesteśmy zszokowani tym, co widzimy w Buczy, okropnymi obrazami i potępiamy je – stwierdził Bennett. – Zdjęcia są bardzo drastyczne. Cierpienie obywateli Ukrainy jest ogromne. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc – dodał szef izraelskiego rządu.

W przeciwieństwie do Bennetta, minister spraw zagranicznych Yair Lapid zdecydowanie stwierdził, że Rosja popełniła zbrodnie wojenne na Ukrainie.

– Duży i silny kraj najeżdża terytorium mniejszego i słabszego kraju bez żadnego uzasadnienia. Zdjęcia i świadectwa z Ukrainy są przerażające. Siły rosyjskie popełniły zbrodnie wojenne na bezbronnej ludności cywilnej. Potępiam te zbrodnie – powiedział we wtorek Lapid podczas wizyty w Atenach.

Lapid dodał, że jest nadzieja na zakończenie konfliktu, ponieważ "świat nie milczy; świat nie jest cyniczny i nie ogranicza się do interesów i korzyści ekonomicznych” i współpracuje z Ukrainą.

Masakra w Buczy

Po wyzwoleniu obwodu kijowskiego, Ukraińcy poinformowali o masowych mordach i brutalnych zbrodniach dokonanych na ludności cywilnej przez wojska rosyjskie. Symbolem tego okrucieństwa stała się miejscowość Bucza, gdzie zginęło 350-400 osób. Media opublikowały zdjęcia i nagrania, na których widać zamordowanych strzałem w tył głowy ludzi, w tym kobiety i dzieci, ze związanymi rękami.

W ostatni poniedziałek miasto niedaleko Kijowa odwiedził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podczas wizyty przywódca kraju powiedział, iż "bardzo trudno jest negocjować z Rosją, kiedy widzi się, co zrobiły rosyjskie wojska".

We wtorek ukraiński przywódca przemawiając na forum ONZ wezwał społeczność międzynarodową do pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności za zbrodnię w Buczy.

