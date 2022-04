Wybory we Francji. Mdła kampania z zaskakującym finiszem?

Wiodący w sondażach urzędujący prezydent, który dopiero na początku marca – najpóźniej ze wszystkich kandydatów – ogłosił swój start w tegorocznych wyborach prezydenckich, cieszy się obecnie ok. 27 proc. poparciem. Kandydatka Zjednoczenia Narodowego Marine Le Pen oscyluje obecnie na poziomie 20-22% poparcia, z tendencją wzrostu. Trzecie, znaczące miejsce w sondażach zajmuje lewicowy retor Jean-Luc Mélenchon, z poparciem ok. 14 proc.. O czwarte miejsce walczą kandydatka Republikanów Valérie Pécresse i prawicowy publicysta Éric Zemmour, oboje na poziomie ok. 10 proc. Ten ostatni, debiutant w polityce, mimo dynamicznej kampanii wyborczej od połowy lutego traci w sondażach, podobnie jak Pécresse, z tą różnicą, że ta ostatnia, bez charyzmy i w zasadzie niewiele różniąca się ideowo od Emmanuela Macrona traci poparcie własnego obozu politycznego, podczas gdy świeżo założona przez Zemmoura partia Rekonkwista cieszy się już liczbą 120 tys. członków.