Ozdoba: Ci ludzie mogli doprowadzić Polskę do katastrofy

DoRzeczy.pl: Solidarna Polska przygotowała projekt, który ma zagwarantować transparentność finansowania organizacji pozarządowych. Chodzi tu głównie o możliwość finansowania takich organizacji przez Rosję. Czy jest takie zagrożenie w Polsce?

Jacek Ozdoba: Musimy pamiętać, że finansowanie organizacji pozarządowych, które mogą wspierać prowadzenie geopolitycznej strategii, nie tylko musi pochodzić z kierunku wschodniego. Nie jest tajemnicą, że Niemcy wspierają organizacje pozarządowe w celu tworzenia różnego rodzaju analiz i pseudo-raportów, które mają udowadniać rację niemieckiej strategii, a jak po czasie widzimy, okazało się, że była błędna. Transparentność i jawność życia publicznego powinna być powszechna. Dodatkowo w czasie, kiedy mamy do czynienia z wojną na różnych płaszczyznach, od informacyjnej po prawdziwą wojnę w Ukrainie, musimy zadbać o transparentność podwójnie. Trzeci sektor ma możliwość wywierania silnego wpływu na społeczeństwo. Może działać i blokować osiągnięcie celu prowadzonej przez rząd polityki.

Trwa przekop Mierzei Wiślanej. Media przypominają m.in. dawne wypowiedzi polityków PO, którzy uważali, że jest to niepotrzebna inwestycja, wręcz zachcianka prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Dziś widzimy, że była to potrzebna decyzja, bo nie będziemy uzależnieni od Rosji.

Należy zwrócić uwagę na kształt obecnej polskiej sceny politycznej. Widzimy, w jakim świetle próbują się postawić Tusk i Pawlak. To są reakcje ludzi sfrustrowanych, którzy widzą, że popełnili błąd. Pan Lewandowski, Róża Thun, Waldemar Pawlak, czy Donald Tusk, są to ludzie, którzy swoją polityką mogli doprowadzić Polskę do katastrofy. Gdyby ich rządy nie zostały przerwane, dziś Niemcy mogły być mocniejsze. Nie wiem, czym było to spowodowane. Czy nieudolnością, bezradnością, czy może kwestią agenturalną?

Publicysta Jacek Żakowski udzielił opozycji serii porad. Jego zdaniem ich wdrożenie jest konieczne, aby "PiS nie rządziło trzecią kadencję". W jego ocenie „PO będzie pilnowała, żeby biedota nie przeżerała całego PKB”. Jak pan to komentuje?

Nie jestem mocno zaskoczony tymi słowami. Od dłuższego czasu w pewnych kręgach, które sprzyjały Platformie Obywatelskiej, pojawiała się pogarda wobec ludzi, którzy mają mniejsze dochody, bądź większą rodziną. Pamiętamy słowa polityków PO, którzy za patologię uważali rodziny wielodzietne. Słowa Jacka Żakowskiego są podtrzymaniem opinii tych środowisk, które pogardliwie podchodzą do osób, które nie są w klasie średniej. Powoduje podział w społeczeństwie. Stygmatyzuje się osoby o mniejszych dochodach. A powinno być odwrotnie. Należy ich wspierać i pomagać im.

