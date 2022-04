"Nie zrobiliście nic". Budka grzmi w Sejmie

Pierwszym punktem porządku obrad jest pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Budka: Nie zrobiliście nic

W imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej głos zabrał przewodniczący Borys Budka. Zarzucił rządzącym niewystarczające działania w zakresie uderzenia majątki w rosyjskich oligarchów powiązanych z Kremlem.

– Przez 40 dni niestety nie zrobiliście nic, żeby skutecznie zablokować majątek rosyjskich oligarchów. Inne kraje potrafiły bardzo szybko zajmować wille, jachty, blokować akcje natomiast wy opowiadaliście o potrzebie zmian konstytucji, zwoływaliście spotkania u prezesa Rady Ministrów, a tymczasem rosyjscy oligarchowie wyprowadzali majątek do spółek i spółeczek na Cyprze i innych krajach – powiedział Budka.

Lider klubu KO przywołał zamieszanie wokół tzw. lex TVN. – Kiedy trzeba było dokonać zamachu na amerykańską własność, na TVN wtedy potrafiliście to zrobić jednej nocy. Wtedy nie przeszkadzała wam konstytucja, wtedy nie przeszkadzały wam normy prawa międzynarodowego – powiedział Budka.

„Część sektora paliwowego w ręce Putina”

Polityk ocenił, że resort sprawiedliwości nie skupia się na tym, na czym powinien. – Tu powinien siedzieć prokurator generalny, ten który powinien zajmować się zwalczaniem przestępstw, ścigać oligarchów a czym on się zajmuje? Czym się zajmuje prokurator generalny? Blokowaniem środków z Funduszu Odbudowy.

Budka ocenił, że prokurator generalny powinien powołać zespół prokuratorów, który ścigałby i zamrażał majątki oligarchów. – Przecież to wy wprowadzaliście konfiskatę rozszerzoną, to wy wprowadzaliście takie ustawy. I co? I nic bo wy się zajmujecie tylko sobą. Dzisiaj przejawem największej hipokryzji jest to, że chcecie oddać część polskiego sektora paliwowego w ręce Węgrów czyli de facto ręce Putina – mówił Budka.

– Dziś największą hipokryzją jest, to że jednym tchem potraficie jako wrogów Polski naszych sojuszników w Unii Europejskiej i Rosjan. Nie tędy droga – stwierdził.

Ustawa o pomocy uchodźcom

Rada Ministrów przyjęła podczas wtorkowego posiedzenia projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Nowela doprecyzowuje i uzupełnia niektóre przepisyustawy o pomocy obywatelom Ukrainyw związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – poinformowało Centrum Informacyjne Rządu (CIR), na które powołał się portal isbnews.pl.

Chodzi szczególnie o zasady rejestracji uchodźców i nadawania im numeru PESEL. Przyspieszone zostanie także nadawanie numeru, dzięki lepszemu wykorzystaniu rządowego wsparcia przez samorządy.

Przypomnijmy, że dotychczas w bazie PESEL zarejestrowało się około 700 tys. przybyszów ze wschodu.

