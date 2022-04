Piekło o wojnie na Ukrainie: Mamy powtórkę z historii

Po wyzwoleniu obwodu kijowskiego, Ukraińcy poinformowali o masowych mordach i brutalnych zbrodniach dokonanych na ludności cywilnej przez wojska rosyjskie. Symbolem tego okrucieństwa stała się miejscowość Bucza, gdzie zginąć mogło nawet 400 osób. Dokładna liczba ofiar nie jest jeszcze znana. Media publikują nowe zdjęcia i nagrania z miejsca tragicznych zdarzeń. Widać na nich m.in. zabitych strzałem w tył głowy ludzi ze związanymi rękami.

"Powtórka z historii"

W środę w rozmowie na antenie Polskiego Radia 24 Jan Piekło skomentował dramatyczne doniesienia z podkijowskiej Buczy. – Jest taka teoria, że zostało to zrobione specjalnie po to, żeby przestraszyć i pokazać determinację Rosji. Koncepcja ta mogłaby się pokrywać z dokumentem autorstwa Timofieja Siergiejcewa, opublikowanym na stronie państwowej rosyjskiej agencji informacyjnej Ria Novosti, pt. "Co Rosja powinna zrobić z Ukrainą?" – ocenił gość audycji. I dodał, że tekst można porównać z "Mein Kampf" Adolfa Hitlera. – Takie zestawienie się samo narzuca. To jest odczłowieczenie Ukraińców. Dokładnie to samo, co robiła propaganda hitlerowska. Mamy powtórkę z historii, tylko że rolę Polski gra teraz Ukraina, a rolę nazistów grają Rosjanie – mówił.

Telewizja Biełsat opublikowała nagranie z Buczy. Na filmie zapłakana kobieta opisuje, jak rosyjscy żołnierze zabili jej męża. Według relacji, wojskowi zapytali Ukraińców, dlaczego się ukrywają. Rodzina odpowiedziała, że obawia się strzałów. – Nie widzicie, że jesteśmy Rosjanami? (...) Jesteśmy wyzwolicielami, przyszliśmy was wyzwalać – odpowiedzieli żołnierze.

Czytaj też:

Kaliningrad. Wiceszef MSZ Rosji ostrzega przed "igraniem z ogniem"Czytaj też:

Rosjanie poszukują żon ukraińskich żołnierzy. Nowe informacje o wstrząsającej zbrodni