"Tylko tak powstrzymamy Putina". Szydło apeluje do UE

– Ukraina nie ma czasu. Europa nie ma czasu. Od naszej poprzedniej sesji wydarzyła się Bucza, Irpień, został zniszczony Mariupol. Natychmiast powinna odbywać się Rada Europejska – oświadczyła Szydło, zwracając się do przewodniczącego RE Charlesa Michaela z apelem o zwołanie szczytu.

– Podejmijcie ważne decyzje. Niech świat wreszcie zamknie się przed Putinem, tylko tak go powstrzymamy. Węgiel nie wystarczy. Trzeba natychmiast zrezygnować z ropy, gazu i ze wszelkich kontaktów z Rosją. Tylko to powstrzyma tego agresora – podkreśliła.

– Po raz kolejny to mówię i będę to mówić cały czas: Europo, odwagi! To jest naprawdę taki moment, w którym musimy pokazać, że jesteśmy odważni i solidarni – powiedziała Szydło w środę w PE.

UE wprowadzi zakaz importu węgla z Rosji

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leuen ogłosiła we wtorek, że UE wprowadzi zakaz importu węgla z Rosji o wartości 4 mld euro rocznie, zaproponuje zakaz dla rosyjskich i białoruskich przewoźników drogowych i wprowadzi całkowity zakaz transakcji w przypadku czterech kluczowych banków rosyjskich, w tym drugiego co do wielkości banku VTB.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę Unia Europejska nałożyła na Moskwę cztery pakiety sankcji gospodarczych i odcięła część rosyjskich banków od międzynarodowego systemu SWIFT. Sankcje nie dotyczą jednak importu rosyjskiego gazu i ropy, z którego Moskwa czerpie największe zyski. Część krajów UE, takich jak Niemcy czy Węgry, jest mocno uzależniona od rosyjskich surowców energetycznych.

W ubiegłym tygodniu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że Polska odejdzie od rosyjskiej ropy, gazu i węgla do końca tego roku. Wezwał także Brukselę do nałożenia podatku od rosyjskich węglowodorów.