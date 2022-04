"Nie mamy tu sporu z KE". Cieszyński uspokaja ws. pozwu do TSUE

Po upływie terminu transpozycji unijnego kodeksu łączności elektronicznej 21 grudnia 2020 r., Komisja wszczęła 24 postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając 4 lutego 2021 r. wezwania do usunięcia uchybienia, a 23 września 2021 r. przesłała uzasadnione opinie do 18 państw członkowskich. "Do dziś państwa członkowskie wymienione powyżej nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z kodeksu w zakresie informowania Komisji o krajowych środkach transpozycji, w związku z czym Komisja skierowała te sprawy do Trybunału" – czytamy komunikacie.

Zgodnie z art. 260 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) jeżeli państwo członkowskie nie transponuje dyrektywy przyjętej przez Parlament Europejski i Radę do prawa krajowego w wymaganym terminie, Komisja może zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o nałożenie sankcji finansowych. Wraz z Polską pozwanych do TSUE zostało kilka innych państw: Hiszpania, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Irlandia, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Szwecja.

"Minister Janusz Cieszyński, który nadzoruje tę sprawę, uspokaja, że nie jest to powód do zmartwień" – podaje serwis Interia. Cieszyński zaznacza, że sygnały z Komisji Europejskiej docierały do Polski już wcześniej.

– Prace nad tą ustawą są na ostatniej prostej. To bardzo skomplikowany akt prawny dotyczący napisania regulacji dotyczącej całego rynku telekomunikacyjnego. Ustawa będzie rozpatrywana na najbliższym posiedzeniu Komitetu Stałego Rady Ministrów i liczę, że szybko trafi do Sejmu. Jesteśmy w kontakcie z Komisją Europejską i wiedzieliśmy, że takie działania będą podejmowane. W momencie, kiedy przepisy wejdą w życie, sprawa zostanie wycofana – wyjaśnia minister Cieszyński, odpowiedzialny za cyfryzację.

– Nie mamy tu sporu z Komisją Europejską, po prostu, tak jak inne kraje, dużo czasu poświęciliśmy na konsultacje z rynkiem. Ta ustawa będzie dużym wzmocnieniem praw klientów i na tym nam od początku najbardziej zależało – przekonuje.

