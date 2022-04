Podwyżka stóp procentowych. Kosiniak-Kamysz grzmi: Koniec z marżą od kredytów

Podnoszenie stóp procentowych jest niezbędne w celu ograniczania skutków inflacji, która dotyka niemal całe społeczeństwo.

Kosiniak-Kamysz: Niech banki nie pobierają marży

Podczas konferencji prasowej politycy PSL przedstawili charakterystyczną dla tej formacji propozycję reakcji na działania podjęte przez NBP. Ludowcy chcą, żeby banki nie pobierały marży od kredytów.

– Kolejna podwyżka rat kredytów, to już jest naprawdę nie do udźwignięcia, inflacja, raty kredytu, szalejące ceny prądu, gazu. Mamy propozycje rozwiązania i oczekujemy interwencji państwa, szczególnie banków państwowych, muszą się powstrzymać od pobierania marży. Niech odejdą od pobierania marży. Koniec z marżą od kredytów, naprawdę trzeba z tym skończyć – powiedział polityk.

Jego zdaniem banki zarabiają obecnie wystarczająco dużo na oprocentowaniu. – Po co taka wysoka marża, która na przykład po 2016 roku, kiedy były niskie stopy procentowe, marża była bardzo wysoka i ona nadal została utrzymana. Więc ta realna kwota, którą płacą dzisiaj kredytobiorcy, to nie są tylko stopy procentowe, ale to jest też bardzo wysoka marża, ona dotyczy tych, którzy brali w ostatnich latach kredyty, wtedy była ona na poziomie nawet 3%, więc trzeba od niej odejść – uzasadniał swoje stanowisko lider PSL.

Stopy procentowe w górę

Konsensus rynkowy przewidywał podwyższenie stopy referencyjnej o 50 pb, choć część analityków nie wykluczała większej podwyżki.

Rada ustaliła stopy procentowe NBP na następującym poziomie:

* stopa referencyjna 4,50% w skali rocznej;

* stopa lombardowa 5,00% w skali rocznej;

* stopa depozytowa 4,00% w skali rocznej;

* stopa redyskonta weksli 4,55% w skali rocznej;

* stopa dyskontowa weksli 4,60% w skali rocznej;

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe po raz pierwszy w październiku 2021 r., w tym stopę referencyjną do 0,5% z 0,1%. W listopadzie podwyższyła stopę referencyjną do 1,25%, w grudniu - do 1,75%, w styczniu 2022 r. - do 2,25%, w lutym br. - do 2,75% i w marcu - do 3,50%.

Inflacja – Komunikat NBP

"NBP będzie podejmował wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim w celu ograniczenia ryzyka utrwalenia się podwyższonej inflacji. NBP może stosować interwencje na rynku walutowym, w szczególności w celu ograniczenia niezgodnych z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej wahań kursu złotego" – podano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Rada oceniła, że utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyjnego w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej.

"Aby ograniczyć to ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia oczekiwań inflacyjnych" – czytamy dalej.

Czytaj też:

Eksperci: RPP będzie kontynuowała zacieśnianie swojej politykiCzytaj też:

Wydatki na obronność. Bosak przytacza dane i apeluje o transparentność