Sekretarz stanu USA w Brukseli: Planujemy zrobić trzy rzeczy

W dniach 6-7 kwietnia w stolicy Belgii odbywa się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Z polskiej strony weźmie w nim udział szef MSZ RP Zbigniew Rau.

Dwudniowe rozmowy dotyczą wojny na Ukrainie. Ministrowie omówią dalsze działania na rzecz wsparcia zaatakowanych Ukraińców oraz kwestie przeciwdziałania agresji Rosji. Obrady mają dotyczyć także przygotowania nowej Koncepcji Strategicznej NATO.

– Będziemy zajmowali się brutalną wojną na Ukrainie. Wszyscy widzieliśmy potworność, której dopuszczono się w Buczy i innych miastach. To ujawnia nam prawdziwą naturę wojny prowadzonej przez prezydenta Putina – powiedział w swoim środowym wystąpieniu dla mediów Jens Stoltenberg.

Blinken: Trzy rzeczy

Szef NATO przywitał w Brukseli sekretarza stanu USA i podkreślił znaczenie przywództwa Stanów Zjednoczonych na arenie międzynarodowej. – Jest to bardzo ważne, gdy mamy do czynienia z tak groźną sytuacją, z trwającą wojną na Ukrainie. Cieszę się na rozmowy z panem oraz innymi ministrami spraw zagranicznych NATO – mówił.

Anthony Blinken zaznaczył, iż podstawą działań związanych z wojną na Ukrainie są "wyjątkowa współpraca i konsultacje w zakresie każdego elementu reakcji". – Planujemy zrobić trzy rzeczy – zapowiedział amerykański polityk. – Pierwszą jest wspieranie naszych partnerów, drugą – wywarcie presji na Rosję, trzecią – upewnienie się, że będziemy wzmacniać obronę naszego sojuszu w NATO – oznajmił.

– Jesteśmy w okresie ogromnej walki o przyszłość naszego sojuszu, nie tylko w odniesieniu do rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie, ale też o wiele szerzej. (...) Nie bylibyśmy tam, gdzie jesteśmy, gdyby nie wasze przywództwo w tym sojuszu. Jest to widoczne. Mamy masę pracy do wykonania, zabieramy się za nią – stwierdził Blinken.

Czytaj też:

Były premier i prezydent Rosji objęty najnowszymi sankcjami USACzytaj też:

Wojna na Ukrainie. OSW: Agresor kontynuuje brutalne działania pacyfikacyjne