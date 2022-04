Rzecznik Pentagonu: Ukraina z pewnością może wygrać wojnę z Rosją

Mija sześć tygodni od rosyjskiej agresji na Ukrainę. Szybko okazało się, że Rosja nie jest w stanie zrealizować swojego pierwotnego planu, czyli ekspresowego podbicia Ukrainy i wejścia do Kijowa. Wojska rosyjskie zaczęły niedawno odwrót taktyczny z okolic stolicy, pozostawiając za sobą ofiary i zgliszcza. Przykładem bestialstwa armii dowodzonej z Kremla jest m. in. miejscowość Bucza, w której odkryto masowe groby ofiar cywilnych.

Komentarz z Pentagonu

– W naszej ocenie Ukraina z pewnością może odnieść zwycięstwo w wojnie z Rosją, a wskazuje na to przebieg konfliktu, który obserwujemy każdego dnia – ocenił w środę rzecznik Pentagonu John Kirby.

Stany Zjednoczone jednoznacznie potępiają Kreml i wspierają Kijów. Odnosząc się w środę do pomocy wojskowej udzielanej Ukrainie, prezydent Joe Biden zasugerował, że do toczącego z Rosją wojnę kraju napływa więcej sprzętu, niż to jest publicznie podawane do wiadomości.

– Ne będziemy mogli ogłaszać każdej sztuki pomocy wojskowej, którą dajemy, którą nasi partnerzy i sojusznicy dostarczają za naszym pośrednictwem, ale zaawansowana broń i amunicja napływa każdego dnia – powiedział Biden w przemówieniu do członków związków zawodowych. Dodał, że USA nieustannie zwiększają pomoc wojskową, zaznaczył przy tym, że we wtorek podpisał zgodę na wysłanie kolejnej partii pocisków przeciwpancernych Javelin wartych 100 mln dolarów.

Rosja nie odpuszcza

Należy jednak pamiętać, że Rosja podejmuje cały czas działania na południowym wschodzie Ukrainy. Wojska zrównały z ziemią Mariupol. – Według tylko wstępnych ocen w Mariupolu w ciągu miesiąca blokady zginęło 5 tys. osób, z których około 210 to dzieci – powiedział mer tego miasta, którego słowa cytuje portal Ukrainska Prawda. Wojska rosyjskie "zrzuciły kilka potężnych bomb na szpital dziecięcy i zniszczyły jeden z korpusów miejskiego szpitala nr. 1. Spłonęło żywcem niemal 50 osób".

Bojczenko poinformował, że ponad 90 proc. infrastruktury Mariupola zostało zniszczone, jednak – jak ocenił – główną zbrodnią są tysiące zabitych mieszkańców tego miasta.

