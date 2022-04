"Nowa, krwawa ofensywa". Co czeka Ukrainę?

W opublikowanym nagraniu prezydent mówił o zbrodni w Buczy popełnionej przez Rosjan. Od soboty napływają informacje o odnalezieniu licznych ciał zabitych przez Rosjan cywilów, nie tylko w Buczy, ale i w innych wyzwolonych miejscowościach obwodu kijowskiego. W środę rano mer Buczy przekazał, że Rosjanie zabili w mieście około 320 mieszkańców. Codziennie publikowane są nowe zdjęcia i nagrania ukazujące rozmiar okrucieństwa sprawców.

Podczas swojego wystąpienia Zełenski zaapelował do rosyjskich obywateli, aby przeciwstawili się władzy.

– Zabici Ukraińcy i Ukrainki w Buczy, w Irpieniu, w innych miastach, do których weszli Rosjanie, to ostatni argument dla każdego obywatela Rosji, by zdecydował, czy jest za wojną czy za pokojem. Jeśli za wojną wówczas będą na zawsze – do końca ich życia – wyrzutkami i na końcu stracą wszystko. Jeśli jesteście za pokojem i jeśli czujecie wstyd z powodu tego, co rosyjscy żołnierze robią na Ukrainie, teraz jest kluczowy moment dla takich obywateli w Rosji: musicie zażądać zakończenia wojny. Lepiej jest teraz, żądać pokoju i stracić coś, zmierzyć się z represyjną rosyjską maszyną państwową, niż być zrównywanym z nazistami do końca życia. To dotyczy nie tylko osób publicznych w Federacji Rosyjskiej, nie tylko biznesmenów, ale też zwykłych obywateli – mówił.

"Nowa, krwawa ofensywa"

Prezydent Ukrainy stwierdził, że pakiet sankcji nałoży na Rosję jest "spektakularny", ale niewystarczający. Zełenski przekonuje, że niezbędne jest wprowadzenie całkowitej blokady rosyjskiego systemu bankowego w międzynarodowym systemie finansowym i wprowadzenie embarga na rosyjską ropę.

Brak realnie bolesnych sankcjioraz brak dostarczanej broni będzie dla Putina jedynie zachętą do dalszej agresji. – Uzna to za przyzwolenie na rozpoczęcie nowej, krwawej ofensywy w Donbasie – ocenia.

Jak wskazał, „eksport ropy to jeden z fundamentów rosyjskiej agresji”. - Jeden z powodów, dla których rosyjskie władze mogą sobie pozwolić na niepoważne traktowanie rozmów o zakończeniu wojny i wyzwoleniu ukraińskiego terytorium – podkreślił Zełenski.

– Eksport ropy to jeden z fundamentów rosyjskiej agresji. Jeden z powodów, dla których rosyjskie władze mogą sobie pozwolić na niepoważne traktowanie rozmów o zakończeniu wojny i wyzwoleniu ukraińskiego terytorium – mówił Zełenski.

Czytaj też:

Kolejna zbrodnia Rosjan. 50 osób spłonęło żywcemCzytaj też:

Rosyjskiej nauczycielce grozi 10 lat więzienia. Powiedziała uczniom o Ukrainie