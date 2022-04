Wolski: Nie straszmy, że Rosjanie w kilka dni podeszliby pod Warszawę

– Najmniejszym celem Rosjan, który oni sobie postawili, było wybicie korytarza lądowego z Krymu do Rostowa nad Donem i oni ten cel już zrealizowali – mówił Wolski w czwartek w radiu RMF FM.

Według niego wojna na Ukrainie może potrwać jeszcze kilka miesięcy, ale "może też się nagle zakończyć po zdobyciu Mariupola". – Wtedy być może negocjacje pokojowe posuną się troszeczkę naprzód – dodał.

Ekspert uważa, że w tej chwili Rosjanie skupiają całość swoich sił na południowym-wschodzie Ukrainy, żeby zająć jej tereny przemysłowe. – Na pewno na Odessę się nie porwą – ocenił.

Pytany, czy to dobrze, że Polska kupuje amerykańskie czołgi Abrams, Wolski odpowiedział, że "zdecydowanie tak". – Żaden z krajów, który ma liczące się wojska, nie rezygnuje z czołgów, co więcej wszystkie kraje kupują w tej chwili na potęgę czołgi i bojowe wozy piechoty. Wojska pancerno-zmechanizowane dalej są podstawą wszystkich sił zbrojnych – tłumaczył.

Wolski: Atak Rosji na Polskę? Szanujmy się

Zapytany, czy Rosja może posunąć się dalej i zaatakować Polskę, Wolski odparł: – Szanujmy się. Rosjanie w ciągu miesiąca nie byli w stanie otoczyć Kijowa, gdzie Ukraina walczyła sama tak naprawdę, bez takiego bezpośredniego wsparcia NATO.

– Ja mam uwierzyć, że Rosjanie podeszliby pod Warszawę w ciągu kilku dni w momencie, kiedy Polska walczyłaby z całym wsparciem natowskim? – powiedział.

– Nie straszmy siebie nawzajem Rosjanami, którzy zaraz z Brześcia pojadą do Warszawy, bo tak to na pewno nie będzie wyglądać – podkreślił ekspert.

W jego ocenie, gdyby doszło do wojny Rosji z NATO, to ta konfrontacja wyglądałaby zupełnie inaczej niż wojna, którą obserwujemy na Ukrainie. – NATO ma tak przytłaczającą przewagę w powietrzu, że bardzo szybko Rosjanie zobaczyliby, co tak naprawdę oznacza natowska przewaga – stwierdził Wolski.

