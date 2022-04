Nałęcz: PiS chce stworzyć ustrój na wzór Rosji z początku rządów Putina

"We wszystkich krajach europejskich są partie, które próbują budować kapitał na krytyce europejskiej integracji. Właśnie w ten sposób zachowuje się Marine Le Pen i potrafi zyskać duże poparcie we francuskich wyborach prezydenckich. Konfederacja jest marginesem na poziomie kilku procent. Ugrupowanie Zbigniewa Ziobry drobną partyjką walczącą o swoje miejsce w obozie populistycznej, nacjonalistycznej prawicy. O wiele bardziej niepokoi mnie polityka PiS" – stwierdza Nałęcz w rozmowie z serwisem Interia.

Historyk dopytywany, co ma dokładnie ma myśli, odpowiada: "Na polskiej scenie politycznej jest od dwóch dekad, ma znaczące poparcie. Nawet jeśli stracą władzę, pozostaną ważnym aktorem. A to partia antyeuropejska. Jeszcze w grudniu 2021, kiedy Amerykanie jasno mówili o planach Rosji, w Warszawie zorganizowano sabat zwolenników Putina i przeciwników Ukrainy. To niepokojące, ale zrozumiałe. PiS chce stworzyć ustrój na wzór tego, który można było oglądać w Rosji na początku rządów Putina: stopniowego dokręcania śruby. Pamiętajmy, że nie da się być w Unii Europejskiej i nie szanować jej wartości".

Polityka PiS wobec wojny na Ukrainie

Były doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego oceniła także politykę rządzących w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę.

"Jeśli chodzi o agresję Rosji przeciwko Ukrainie, w porządku. Chociaż wciąż pada więcej słów niż działań: premier jest heroldem wprowadzania sankcji, ale Polska wcale nie przoduje w nich tam, gdzie może. Chociaż PiS od zawsze był przeciwnikiem Putina, za ich rządów uzależniliśmy kraj od rosyjskiego węgla. A podobno Polska na węglu stoi! Trzeba do tego dołożyć prowokacyjną politykę w stosunku do Unii Europejskiej" – wskazał prof. Nałęcz w wywiadzie dla Interii.

