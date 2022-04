Prezes PiS o Ludwiku Dornie: Był to człowiek naprawdę wybitnie zdolny

Informację o śmierci byłego wicepremiera i marszałka Sejmu podała Interia, a potwierdzili redakcji politycy PiS. Dorn był marszałkiem Sejmu V kadencji. "Wicepremier i minister, wieloletni poseł. W czasach PRL działacz opozycji niepodległościowej. Izba uczciła Jego pamięć chwilą ciszy" – podaje Sejm na swoim koncie na Twitterze.

Pogrzeb Ludwika Dorna ma mieć charakter państwowy.

Politycy o Dornie: Wybitny patriota

"Odszedł człowiek, który miał bardzo dobry życiorys. Działał w latach 70. Działał w kolejnych dziesięcioleciach. I to była działalność, w której uczynił dużo dobrego dla naszego kraju. Był to człowiek naprawdę wybitnie zdolny. Odszedł przedwcześnie. Nasze drogi w pewnym momencie się rozeszły (...). Jestem pełen żalu i korzystam z okazji, żeby złożyć wyrazy współczucia i kondolencje" – powiedział Jarosław Kaczyński. Prezesa PiS cytuje portal Onet.

"Z przykrością przyjąłem informację o śmierci Pana Ludwika Dorna – marszałka Sejmu, wicepremiera, ministra. Człowieka zasłużonego Rzeczypospolitej. Niech spoczywa w pokoju" – napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki.

Do śmierci byłego polityka i publicysty odniósł się też prezydent. – Znałem premiera Ludwika Dorna i współpracowałem z nim w czasach, kiedy byłem wiceministrem w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. To dla mnie bardzo smutna wiadomość. Przesyłam wyrazy głębokiego współczucia dla najbliższych. To ważna dla Polski postać – powiedział Andrzej Duda, który o śmierci polityka dowiedział się od dziennikarzy.

"Zmarł Ludwik Dorn, działacz opozycji w PRL, były marszałek Sejmu. Zasłużony Polsce, wieloletni parlamentarzysta, dla którego różnice w poglądach nigdy nie były przeszkodą w poszukaniu dialogu i porozumienia. Rodzinie i Bliskim składam najszczersze kondolencje" – taki wpis opublikował w mediach społecznościowych szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wiceszef PO, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski również wspomina zmarłego: "Nie żyje Ludwik Dorn. Działacz opozycji w czasach PRL. W wolnej Polsce marszałek Sejmu, wicepremier, minister. Bardzo często głosił poglądy zupełnie odmienne od moich, ale zapamiętam go jako człowieka niepokornego, barwnego i zawsze mającego coś ciekawego do powiedzenia".

"Odszedł Ludwik Dorn. Wybitny parlamentarzysta, patriota. Dobrze przysłużył się Polsce. Należy mu się godne upamiętnienie w Sejmie" – podkreśla Szymon Hołownia.