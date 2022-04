Projekt ustawy ws. nowelizacji konstytucji. Stanowisko Konfederacji

PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy o zmianie konstytucji. Chodzi o możliwość przejęcia przez Skarb Państwa rosyjskich majątków.

W uzasadnieniu podano, że projekt zmian w konstytucji „dotyczy wprowadzenia konstytucyjnych, uniwersalnych mechanizmów, które w obecnej sytuacji geopolitycznej umożliwią przejęcie przez Skarb Państwa własności, która znajduje się w ramach jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, a która ma służyć do wspierania rosyjskiej agresji”.

Braun: Może być użyte także przeciwko Polakom

Posłowie Robert Winnicki, Dobromir Sośnierz i Grzegorz Braun zorganizowali konferencję prasową podczas, której przedstawili stanowisko Konfederacji wobec proponowanej nowelizacji ustawy zasadniczej.

W ocenie polityków w wyniku uchwalenia ustawy w zaproponowanym kształcie powstanie możliwość, by bez decyzji sądu pozbawić własności także Polaków.

– Wszystko to jest bardzo ładnie opakowane, gdyby nie to, że ustawa ta zawiera rozwiązania prawne, które mogą być użyte przeciw Polakom – powiedział poseł Grzegorz Braun. – Administracyjny tryb nominowania i karania mocą decyzji szefa MSWiA to jest coś, czego ja zaakceptować nie mogę – dodał.

Sośnierz: Sprzeczne z zasadami państwa prawa

– Opowiadamy się za tym, żeby sankcjonować Rosję za akt agresji na Ukrainę, ale ustawa zawiera rozwiązania, które są rażąco sprzeczne z zasadami państwa prawa. Administracyjne nakładanie kar bez badania tego w sposób sądowy to jedna z wielu usterek tego projektu. W takim kształcie nie możemy poprzeć tego projektu. Wstrzymamy się od głosu – zapowiedział poseł Dobromir Sośnierz.

Parlamentarzysta zwrócił uwagę na kuriozalną poprawkę, która pojawiła się w trakcie prac na komisji sejmowej, zakazującej używania symboli propagujących inwazję Rosji na Ukrainę, czyli tzw. „zetki”, litery „Z”, którą oznakowane są rosyjskie pojazdy. Zdaniem Konfederacji, taki zapis, sankcjonujący używanie litery alfabetu, niesie jedynie efekt w postaci ośmieszenia forsowanego projektu.

Winnicki: Ta ustawa nie zaszkodzi Rosji

– Ta ustawa miała sprawić, że do Polski nie będzie płynął węgiel z Rosji. Tylko że pod tym względem to się dzieje, bo mamy rozwiązania na poziomie Unii Europejskiej – zauważył poseł Robert Winnicki.

Poseł Winnicki zwrócił natomiast uwagę, że w projekcie noweli nie ma nic na temat wypowiedzenia przez Polskę uderzających w polską energetykę i całą gospodarkę unijnego pakietu klimatycznego, Europejskiego Zielonego Ładu. Z drugiej strony utrzymany jest plan odchodzenia od węgla i zamykania polskich kopalń oraz plan importowania węgla z innych krajów.

Konfederacja nie popiera też propozycji, by wydatki na obronność nie były wliczane do długu publicznego, czyli były wyjęte z reguł budżetowych państwa.

