Skurkiewicz: Wojna na Ukrainie może trwać długie lata

Czwartek to 43. dzień inwazji wojsk Federacji Rosyjskiej na ukraińskie terytorium państwowe. Jak wskazują eksperci, Kreml, po niepowodzeniu operacji błyskawicznego zajęcia Kijowa i zainstalowania tam marionetkowego rządu, przegrupowuje siły i będzie starał się przeprowadzić dużą operację na wschodzie Ukrainy.

W takiej sytuacji prezydent Rosji Władimir Putin ma ogłosić powszechną mobilizację i uruchomić rezerwy wojskowe. Mimo tego, Moskwa cały czas broni się przed nazwaniem agresji na teren swojego sąsiada pełnoskalową wojną, używając terminu "specjalnej operacji militarnej".

Wiceszef MON o wojnie

W czwartek w audycji Polskiego Radia 24 Wojciech Skurkiewicz zwrócił uwagę na fakt, że działania zbrojne na Ukrainie nie trwają od 24 lutego tego roku, lecz od ośmiu lat, kiedy to Rosja zaczęła okupować terytorium Krymu. – To już jest długotrwała wojna. Jeśli wojska rosyjskie nie wycofają się całkowicie z Ukrainy, to ten konflikt będzie trwał długie lata – powiedział.

– Jedynym rozwiązaniem, które może doprowadzić do rychłego zakończenia tej wojny są daleko idące sankcje, które przyczynią się do tego, że Federacji Rosyjskiej nie będzie stać na prowadzenie działań wojennych. Nie tylko w wymiarze militarnym, ale jako państwo, gdy społeczeństwo będzie dotknięte sankcjami bardzo mocno i niezadowolenie społeczne doprowadzi do tego, że te wojska zostaną wycofane – ocenił wiceminister obrony narodowej. Jak podkreślił, Ukraina broni się lepiej niż w 2014 roku, m.in. dzięki wojskom obrony terytorialnej.

