Europoseł PiS: Europa Zachodnia nie jest zainteresowana walką z Rosją

Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę państwa zachodnie nakładają sankcje na agresora. Obecnie na unijnym stole leży kolejny, piąty pakiet sankcji. Wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej nie ma jednak zgody, co do jego wprowadzenia.

Co z Zachodem?

W rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Ryszard Legutko skomentował działania Wspólnoty Europejskiej względem Federacji Rosyjskiej. – Europa Zachodnia nie jest zainteresowana walką z Rosją. Raczej chce spokoju i stabilności. Występuje też myślenie, że na terenie Europy Wschodniej Rosjanie muszą czuć się bezpiecznie, to jest ich strefa wpływów. Zachód to nie jest nasz sojusznik w powstrzymywaniu imperializmu rosyjskiego. Bywa nim czasami na krótko, a później to się zmienia. Dla mieszkańców Europy Zachodniej Rosja to coś stałego, natomiast Ukraina, a nawet państwa bałtyckie, to już element zmienny. Sam słyszałem, jak publicyści zachodni mówili: "Proszę spojrzeć na mapę. Z niej wynika, że to musi być strefa wpływów rosyjskich" – powiedział europoseł PiS. I dodał: "Jak tak będziemy myśleć, to nagle okaże się, że Polska również musi być strefą wpływów rosyjskich".

W czwartek Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą Unię Europejską do wprowadzenia embarga na rosyjskie surowce energetyczne. Europarlamentarzyści zaapelowali o zastosowanie wobec Rosji dodatkowych środków karnych, w tym "natychmiastowego, pełnego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu". Rezolucję poparło 513 eurodeputowanych, 22 było przeciw, a 19 wstrzymało się od głosu.

Skurkiewicz: Wojna na Ukrainie może trwać długie lata

Wiceszef MSZ: Nie rozumiem, na co UE chce czekać