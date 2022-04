Kosiniak-Kamysz: W obozie rządzącym trwają zapasy tłustych kotów w kuwecie

– W obozie rządzącym trwają zapasy tłustych kotów w kuwecie. Oni się teraz pomiędzy Solidarną Polską a PiS-em naparzają, w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym o to, jakie tam stanowisko trzeba utargować za jeden głos – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz w programie "Kropka nad i" na antenie TVN24. Zdaniem polityka rozgorzał poważny konflikt w związku z naciskami KE na likwidację Izby Dyscyplinarnej.

W środę sejmowa komisja sprawiedliwości i praw człowieka rozpoczęła prace nad dwoma projektami ustaw dotyczącymi zmian w Sądzie Najwyższym, autorstwa prezydenta i posłów PiS. Zdecydowano, że projektem bazowym podczas dalszych prac legislacyjnych będzie propozycja Andrzeja Dudy. Członkowie komisji wyrazili ogólne opinie o projektach. Dalsze prace zaplanowano po Świętach Wielkanocnych.

– Zarówno projekt prezydenta jak i projekt PiS-u, ale w znacznie większym stopniu projekt prezydencki, realizują przede wszystkim oczekiwania i żądania Brukseli dotyczące organizacji Sądu Najwyższego w Polsce. Prawo, które dotyczy spraw najważniejszych w Polsce, czyli regulacji działania władz – w tym przypadku trzeciej władzy – powinno być pisane w Polsce, przez polskich urzędników, pod kątem polskich interesów – mówił na antenie Polskiego Radia 24 minister sprawiedliwości, szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro. Polityk wskazał, że jego formacja jest skłonna do kompromisu, ale kompromis ten ma swoje granice.

PSL poprze poprawki do konstytucji?

Prezes PSL odniósł się także do projektu PiS ws. zmiany konstytucji. – Te poprawki, które dzisiaj zostały zaprezentowane, wymagają oczywiście rozmowy z partią rządzącą i my oczekujemy od premiera, że po przedstawieniu tych propozycji, będzie rozmawiał ze wszystkimi klubami – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z Moniką Olejnik.

– My chcemy na przykład wpisania członkostwa Polski w UE i NATO. Uważamy że to by była poprawka w Konstytucji dzisiaj wzmacniająca bezpieczeństwo Polski, bo dający jasny sygnał, że nigdy jacyś radykałowie w łatwy sposób nie wyprowadzą Polski z UE i NATO – wyjaśnił szef ludowców.

Czytaj też:

Sejm przyjął "ustawę sankcyjną" dot. zamrażania majątków osób wspierających RosjęCzytaj też:

Projekt ustawy ws. nowelizacji konstytucji. Stanowisko Konfederacji