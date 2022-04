Biden: Rosja nie ma czego szukać w Radzie Praw Człowieka ONZ

Odnosząc się do sprawy, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden stwierdził, że "zdjęcia z Buczy i innych miejscowości na Ukrainie, po wycofaniu się z nich wojsk rosyjskich, są przerażające". Jak dodał, "wskazują na gwałty, tortury i egzekucję, a w niektórych przypadkach na bezczeszczenie zwłok”, co stanowi „obrazę dla dla całej ludzkości". Jego zdaniem "kłamstwa Rosji nie wytrzymują niepodważalnych dowodów na to, co dzieje się na Ukrainie".

Biden podkreślił, że „Rosja nie ma czego szukać" w Radzie Praw Człowieka organizacji.

Rosja zawieszona

Przyczyną zawieszenia Federacji Rosyjskiej w Radzie Praw Człowieka ONZ są doniesienia o „rażących i systematycznych naruszeniach i łamaniu praw człowieka” popełnianych przez wojska rosyjskie na terytorium Ukrainy.

Wniosek złożyły Stany Zjednoczone. W głosowaniu poparcie wyraziły 93 kraje, 24 kraje zagłosowały przeciw, a 58 wstrzymało się od głosu.

Przed głosowaniem ambasador Chin przy ONZ Zhang Jun poinformował, że jego kraj zagłosuje przeciwko, z uwagi na to, że zawieszenie Rosji w Radzie stworzy „niebezpieczny precedens” i „będzie miało poważne konsekwencje”.

24 kraje przeciwne

Przeciwko zawieszeniu Rosji w Radzie opowiedziały się: Algieria, Białoruś, Boliwia, Burundi, Republika Środkowoafrykańska, Chiny, Kongo, Kuba, DR Konga, Erytrea, Etiopia, Gabon, Iran, Kazachstan, Kirgistan, Laos, Mali, Nikaragua, Rosja, Syria, Tadżykistan, Uzbekistan, Wietnam oraz Zimbabwe.

Zdjęcia satelitarne przeczą wersji Kremla

W niedzielę MON Rosji odrzuciło zarzuty Kijowa w sprawie zbrodni dokonanej na ukraińskich cywilach. Moskwa przekonuje, że siły rosyjskiej opuściły Buczę 30 kwietnia, a "sfałszowane dowody rzekomych zabójstw zostały przedstawione cztery dni później, kiedy do miejscowości przybyli agenci ukraińskiej służby bezpieczeństwa SBU".

Jednak zdjęcia satelitarne przeanalizowane przez "New York Times" wskazują, że wielu cywilów zostało zabitych ponad trzy tygodnie temu, kiedy rosyjskie wojsko kontrolowało Buczę, co przeczy wersji przedstawionej przez Moskwę.

