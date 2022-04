Wzburzony Hołownia gromi rząd za rozdawnictwo. Poseł Konfederacji coś mu przypomniał

W opublikowanym w sieci emocjonalnym nagraniu Szymon Hołownia w mocnych słowach skrytykował rozdawnictwo socjalne rządu. Wypowiedź padła w kontekście rosnącej inflacji.

Hołownia: Kaczyński to Janosik

– Gdyby zrobić portret Morawieckiego i Glapińskiego, to powinni mieć skrzyżowane w godle gaśnicę i zapalniczkę. To jest ich sposób postępowania z waszymi, a nie ich pieniędzmi. Z jednej strony podpalą, z drugiej gaszą, a Kaczyński wychodzi i mówi: "A ja Wam dam 800+, dostaniecie na krowę, na kota, dostaniecie na drzwi jak macie w domu, na doniczkę dostaniecie dopłatę. Ja wam rozdam przed wyborami". A skąd rozda? – grzmiał Hołownia.

W dalszej części nagrania polityk apelował o organizację społeczeństwa i opozycji w celu odsunięcia obecnie rządzącej ekipy od władzy.

Kamiński: Ależ hipokryzja

Do wypowiedzi Hołowni odniósł się poseł Konfederacji Krystian Kamiński. Polityk zwrócił uwagę na to, że przecież Polska 2050 wspiera wiele socjalnych pomysłów rządu. Jako przykład wskazał przyjętą niedawno kuriozalną ustawę wprowadzającą dopłaty do zakupu telewizorów.

"Przecież to Pana posłowie głosowali za rozdawnictwem w czystej postaci. Ustawą, która przewiduje 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora oraz 100 zł do zakupu dekodera. Będzie nas to kosztowało 620 mln (w tym 50 mln kosztów obsługi)" – napisał na Twitterze.

twitter

Dopłaty do zakupu telewizora

Przepisy przewidujące 250 zł dofinansowania do zakupu telewizora z pieniędzy podatników w związku ze zmianą standardu nadawania telewizji cyfrowej Sejm ustanowił w marcu.

Nowela ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej trafi teraz do Senatu. Za jej przyjęciem w Sejmie opowiedziało się 437 posłów, przeciw było 17, wstrzymało się 4.

Jedynie Konfederacja domagała się odrzucenia propozycji, jednak wniosek nie przeszedł.

Czytaj też:

Projekt ustawy ws. nowelizacji konstytucji. Stanowisko KonfederacjiCzytaj też:

Hołownia: Niedługo Putin może zrobić nam Buczę w Piasecznie