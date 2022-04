Ukraina wejdzie do UE? Holland: Jest opór, za który częściowo jesteśmy odpowiedzialni

Reżyser komentowała w rozmowie z dziennikarką Radia ZET sytuację na Ukrainie oraz działania europejskich władz względem Kijowa.

Ukraina w Unii Europejskiej?

Dziennikarka zapytała między innymi Holland, czy jej zdaniem Ukraina powinna wejść do grona państw Unii Europejskiej. – W moim przekonaniu jak najbardziej, niestety jest silny opór niektórych krajów UE, za który częściowo jesteśmy odpowiedzialni – stwierdziła reżyser.

– Po tym jak zachowuje się i jak traktuje Unię i praworządność Polska i Węgry, wiele polityków na zachodzie Europy uważa, że to koń trojański i nie ma co przyjmować krajów ze wschodu Europy – tłumaczyła Holland. – Nie można na nich liczyć, nie wiadomo co im odbije i czym się nagle staną – dodała.

Plan Putina? "Rozszerzyć Rosję przynajmniej do Odry"

Holland pytana o ocenę działań prezydenta Rosji Władimira Putina stwierdziła natomiast, że polityk stawia sobie podobne cele jak Józef Stalin, ale mówi o tym wprost.

– Trzeba zniszczyć cały naród, a kogo się nie zniszczy zreedukować – to straszne teksty, pisane albo mówione przez ideologów kremlowskich. Jeśli wsłuchamy się w to, to zobaczymy, że to swoisty Mein Kampf – tłumaczyła. Dopytywana o to, jak powstrzymać Rosję, odpowiedziała, że "być może nie jest to możliwe bez konfrontacji".

– Mieliśmy nadzieję, że szczepionka II wojny światowej, Holokaustu wyleczyła ludzkość, przynajmniej w tych rejonach świata, z takich potrzeb i pokus. Ale okazuje się, że nie. Że te skrwawione ziemie znowu spływają krwią – podkreśliła rozmówczyni Radia ZET.

Jak dodała Holland, nawet jeśli uda się podpisać porozumienie z Moskwą, będzie ono tylko tymczasowe. Zapytana o "plan Putina", reżyser odpowiedziała: "Rozszerzyć Rosję przynajmniej do Odry, jeśli nie dalej".

