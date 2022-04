"Może o to prezydent Francji ma żal". Müller komentuje słowa Macrona

Od kilku dni trwa ostra wymiana zdań pomiędzy prezydentem Emmanuelem Macronem a premierem Mateuszem Morawieckim. Szef polskiego rządu skrytykował francuskiego polityka za częste kontakty z prezydentem Rosji Władimirem Putinem, w odpowiedzi na co walczący o reelekcję Macron zaatakował Morawieckiego.

Prezydent Francji określił szefa polskiego rządu jako "skrajnie prawicowego antysemitę". Słowa Emmanuela Macrona wywołały w Polsce burzę. Skomentowało je wielu polityków m.in. Donald Tusk. Głos w sprawie zabrał również rzecznik rządu Piotr Müller.

Kłamstwo Macrona

Müller określił wypowiedź prezydent Francji jako "niezrozumiałą" i wskazał, że wpływ na słowa Macrona mogła mieć tocząca się nad Sekwaną kampania prezydencka.

– Rozumiem, że w tych emocjach politycznych, które towarzyszą każdej kampanii wyborczej, zdarzają się słowa wypowiedziane za daleko, w emocjach, natomiast w tej chwili mówienie o premierze polskiego rządu w kontekście antysemityzmu to jest po prostu coś, co jest kłamstwem, co mija się z faktami. Liczę na to, że ta kampania wyborcza we Francji jednak trochę ostygnie i wtedy prezydent Francji będzie inaczej mówił i faktycznie trzymał się faktów historycznych – powiedział Müller.

Rzecznik dodał również, że prawdopodobne jest, że prezydent Maacron "ma żal" do Polski o jej zdecydowane stanowisko wobec konieczności nałożenia daleko idących sankcji na Rosję.

– Druga sprawa – my dlatego mówimy tak głośno i być może o to prezydent Francji ma żal, tak głośno o sankcjach na ropę, na gaz, na inne obszary jak bankowość dlatego, że to jedyny sposób na powstrzymanie Władimira Putina. Nie ma innego sposobu na powstrzymanie Władimira Putina i dlatego będziemy przekonywać do tego i naciskać zarówno na prezydenta Francji, kanclerza Niemiec, premiera Węgier, kanclerza Austrii – wskazał.

Müller podkreślił również, że każdy dzień zwłoki z sankcjami na Rosję "to ogromne ryzyko zarówno dla Polski, dla Europy, jak i przede wszystkim dla Ukrainy, która może stracić własną suwerenność".

