Sąd Najwyższy na Białorusi uznał Nextę za "organizację terrorystyczną"

Informacje o decyzji białoruskiego sądu podała Nexta w mediach społecznościowych.

"Sąd Najwyższy Białorusi, na wniosek prokuratora generalnego Andrieja Szweda, uznał NEXTA za organizację terrorystyczną" – podała agencja na swoim profilu na Twitterze.

"Terroryści wygrywają" – brzmiał dalej wpis.

Nexta "organizacją ekstremistyczną"

Założycielem niezależnej agencji Nexta jest białoruski opozycjonista Sciapan Puciła. W czasie protestów w 2020 roku był to najpopularniejszy białoruski portal niezależny. Władze starały się zwalczać treści publikowane przez kanał Nexty. – Uznano nas, jako pierwszych Białorusinów za osoby związane z terroryzmem. Bardzo irytuje ich to, że nie można zablokować naszego kanału, to my mobilizowaliśmy ludzi podczas protestów, tego reżim nigdy już nam nie wybaczy – mówił w ubiegłym roku Sciapan Puciła.

W październiku 2020 roku materiały publikowane przez Nextę nazwano „ekstremistycznymi”, a rok później białoruskie MSW uznało cały kanał za „organizację ekstremistyczną”. Praca dla portalu jest uznawana za przestępstwo.

Niezależna działalność Nexty

Nexta nadal prowadzi działalność. Informowała o kryzysie na granicy polsko-białoruskiej, a także prowadzi relacje na temat wojny na Ukrainie. Portal publikuje zdjęcia z ataków Rosjan, m.in. na dworzec w Kramatorsku, podaje informacje dotyczące sankcji nakładanych na Moskwę i relacjonuje antywojenne protesty.

Nexta ma swoje profile m.in. na Twitterze, Telegramie i YouTube. Jej działalność śledzą setki tysięcy użytkowników mediów społecznościowych.

