Krasnodębski: To nie my szukamy konfliktów, tylko Unia Europejska

– To nie my szukaliśmy konfliktu z Unią Europejską, tylko Unia Europejska, pod wpływem zresztą Komisji, a głównie pod naciskiem dosyć zideologizowanego Parlamentu Europejskiego szuka z nami konfliktów – mówił w rozmowie z RMF24 europoseł PiS Zdzisław Krasnodębski, odnosząc się do blokowania przez UE funduszy z Krajowego Planu Odbudowy.

Polityk podkreślił, że "zatrzymanie KPO jest kompletnie niezgodne z regułami przyjętymi". – Jeżeli będzie to się robiło wg zapowiedzi pana komisarza Hahna, który jasno mówi, że to są pewne prawne czynności, trzeba coś udowodnić, to my się chyba tego kompletnie nie obawiamy – komentował Krasnodębski.

Wybory we Francji

Eurodeputowany zapytany o niedzielne wybory, odpowiedział, że "uważa Macrona za złego prezydenta". – Ale też to nie jest mój prezydent, to decyzja Francuzów, kogo wybiorą. Ale przypominam sobie brutalne tłumienie protestów "żółtych kamizelek", restrykcyjne decyzje w czasie pandemii – mówił Krasnodębski.

Ocenił, że "każda zmiana we Francji jest szansą na lepsze relacje z Unią Europejską". – Bo z tym i poprzednim prezydentem było trudno. Oczywiście, byłaby to duża zmiana – mówił polityk, odnosząc się do kontrkandydatki Macrona Marine Le Pen. – Nie powiedziałbym, że Le Pen jest eurosceptyczna, jest bardziej krytyczna. Oni zmienili stanowisko, Le Pen nie mówi już dzisiaj o wyjściu z Unii, czy rozbiciu Unii – przekonywał Krasnodębski.

Zdaniem europosła Emmanuel Macron "był zwolennikiem polityki zbliżenia z Rosją". – Niewątpliwie wszyscy Francuzi mają pewną skłonność, pewną słabość do Francji, niezależnie od orientacji politycznej, bo również skrajna prawica. Najbardziej w tej chwili prorosyjskim kandydatem jest Mélenchon, który nie chce w ogóle potępić wojny – stwierdził Krasnodębski.

