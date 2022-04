"Europa nigdy nam tego nie zapomni". Schetyna uderza w PiS

"W niedzielę wybory prezydenckie we Francji. Wspieranie w nich Marine Le Pen przez polityków PiS, jest bezmyślne i prowadzi do dyplomatycznej katastrofy" – napisał Schetyna na Twitterze.

"To przepis na to, jak zaszkodzić sobie, Francji, UE i NATO. Tego wsparcia dla kandydatki Putina, Europa nigdy nam nie zapomni" – dodał polityk.

Możliwa niespodzianka? Rekordowe poparcie Le Pen

Z najnowszego sondażu wynika, że pierwszą turę wyborów we Francji wygrałby Emmanuel Macron. Kandydatka Zjednoczenia Narodowego znacząco zmniejszyła jednak różnicę dzielącą ją od faworyzowanego polityka.

Z badania przeprowadzonego przez Harris Interactive dla tygodnika biznesowego Challenges wynika, że w drugiej turze Le Pen może liczyć na poparcie 48,5 procent wyborców, co oznacza w jej przypadku najwyższy wynik w historii.

Pracownia wskazuje, że to pierwszy raz, kiedy kandydaci z drugiej tury wyborów prezydenckich w 2017 roku są „tak blisko siebie”. W marcu przewaga urzędującego prezydenta wahała się pomiędzy 53 do 47 procent a 58 do 42 procent.

Badanie opublikowane 2 kwietnia

Według sondażu Ipsos-Sopra Steria opublikowanego 2 kwietnia w I turze Macron może liczyć na 26 procent głosów, natomiast kandydatka Zjednoczenia Narodowego na 21 procent.

Kandydat skrajnej lewicy Jean-Luc Mélenchon odnotował poparcie rzędu 15,5 proc., a reprezentujący prawicową nową formację Rekonkwista Eric Zemmour 11 proc.

Według tego sondażu, gdyby doszło do starcia obecnej głowy państwa z Le Pen w drugiej turze, to Macron wygrałby stosunkiem głosów 53 do 47 procent.

Pierwsza tura wyborów odbędzie się 10 kwietnia, a druga 24 kwietnia.

Przypomnijmy, że w 2017 roku w drugiej turze Macron zdobył ponad 66 procent, a Le Pen poniżej 34 procent.

