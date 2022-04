"Za śmiercią polskiego prezydenta stoi putinowska Rosja". Brudziński o Smoleńsku

W rozmowie z RMF FM europoseł Joachim Brudziński mówił o zapowiedzianym na poniedziałek 11 kwietnia przedstawieniu raportu podkomisji sejmowej badającej przyczyny katastrofy w Smoleńsku z 2010 roku. – Dzisiaj mamy jak na dłoni pokazane, że przyczyną tej katastrofy nie była jakaś pancerna brzoza, ani błąd pilotów – mówił polityk.

Eurodeputowany zaznaczył, że "nie ma wątpliwości co do tego, że za śmiercią polskiego prezydenta stoi putinowska Rosja". Podkreślił, że "w pancernych szafach wielu wywiadów są materiały mówiące jednoznacznie o tym, że za tą katastrofą stoi Putin".

Brudziński: Wierzę w dobre intencje

Europoseł został zapytany, czy dziś w Warszawie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zatwierdzi Krajowy Plan Odbudowy. – Nie spodziewam się spektakularnego przełomu w tych trudnych, ciężkich, mozolnych, ale jednak postępujących do przodu negocjacjach pomiędzy ministrem Budą a Komisją Europejską – odpowiedział polityk.

– Wierzyłem i wierzę nadal w dobre intencje również urzędników Komisji Europejskiej, bo z punktu widzenia reguł i zasad, jakie towarzyszą wszystkim narodowym planom zatwierdzonym już przez Komisję Europejską, nie ma najmniejszego powodu merytorycznego – a jeżeli chodzi w ogóle o celowość, uczciwość, transparentność wydawania środków unijnych to Polska jest w szpicy krajów europejskich – do tego, aby tego planu nie przyjmować – ocenił eurodeputowany PiS.

Zdaniem Brudzińskiego jedynym powodem blokującym środki z KPO są "czynniki polityczne", czyli to, że "u władzy jest konserwatywna partia Prawo i Sprawiedliwość".

"To, że Ursula von der Leyen coś tam chce..."

Europoseł odniósł się także do sporu wokół Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Skomentował warunki przewodniczącej KE dotyczące likwidacji izby. – To że Ursula von der Leyen coś tam chce, to jest ważne z punktu widzenia naszych wzajemnych relacji, ale my jesteśmy suwerennym, demokratycznym państwem – zaznaczył Brudziński.

–Zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy reformować wymiar sprawiedliwości nie wobec Ursuli von der Leyen, czy urzędników – żeby nie powiedzieć w ostrzejszym tonie: urzędasów brukselskich – tylko zobowiązaliśmy się wobec społeczeństwa, wobec narodu – zwrócił uwagę polityk. Dodał, że nie trzeba było nacisków ze strony UE z tego powodu.

– Sami zorientowaliśmy się, że jest to instytucja dysfunkcyjna, że nie spełnia roli, którą ustawodawca przewidział dla niej i stąd już wtedy padały takie głosy – ocenił Brudziński. Przekazał, że trwają prace nad projektem zaproponowanym przez prezydenta Andrzeja Dudę. Zapewnił, że ustawa ma być głosowana na najbliższym posiedzeniu Sejmu – 27-28 kwietnia.

