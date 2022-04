Listy do redakcji (nr 15)!

Sanitarny Gułag Szanowna Redakcjo, chciałbym podzielić się kilkoma refleksjami odnośnie do zniesienia restrykcji noszenia maseczek. Dziś wielki dzień. W Polsce przestał obowiązywać nakaz noszenia maseczek. Wreszcie, po dwóch latach, zerwano z obłudą, z sanitarną hipokryzją. Zdemaskowana została największa w historii mistyfikacja. Światu została przywrócona twarz, ludzka twarz. Skończyło się, jak przewidywał Naczelny Epidemiolog Świata, Bill Gates, w 2022 r. (choć zdaje się, że chciał ciągnąć to dalej). Ale nie cieszmy się jeszcze, WHO już wkrótce chce zamienić planetę w Sanitarny Gułag.