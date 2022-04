Manifest Cyber-Dżyngis-Chana

Tekst wyraźnie ma zastraszyć Ukraińców i uświadomić im, co może się zdarzyć w razie dalszego stawiania oporu Władimirowi Putinowi. Ten upiorny manifest przedstawia plan wyniszczenia ukraińskich elit niepodległościowych pod pretekstem oczyszczania Ukrainy z „wszczepionego im od 30 lat neonazizmu”. Dokument zaznacza, że „jak największa liczba nazistów, która wzięła broń do ręki, powinna być zlikwidowana na polu walk”, co jest pośrednio zapowiedzią niebrania jeńców. Potem przychodzi w dokumencie czas na zapowiedź likwidacji elity ukraińskiej z wyraźnym zaznaczeniem, że „jej reedukacja jest niemożliwa”.