"Zabij ich wszystkich, do cholery". Przechwycono tajną rozmowę Rosjan

W sobotę stacja CNN poinformowała o opublikowaniu tajnych rozmów żołnierzy rosyjskich, z których wynika, że Rosjanie zabijają i gwałcą cywilów.

Nagrania zostały przechwycone przez ukraińskie władze. Na nagraniu są fragmenty, które świadczą o tym, że żołnierze Putina z premedytacją planują ataki na ludność cywilną i chcą dokonać ludobójstwa.

"Zabij ich wszystkich, do cholery", "Zrównaj te dwie wioski z ziemią", "Bombarduj wszędzie. Celuj w osiedla mieszkalne", "Jeśli są tam cywile, zabij ich wszystkich". To przykłady wypowiedzi żołnierzy rosyjskiej armii.

twitter

"Nienawidzę Putina"

Wcześniej agencja Ukrinform informowała o przechwyconym nagraniu rozmowy telefonicznej rosyjskiego żołnierza ze swoją matką. Z nagrania wynika, że mężczyzna jest w stanie się okaleczyć, aby "dowództwo nie wysłało go do walki na Ukrainie". Według żołnierza, mimo doznanych obrażeń w trakcie walk nie został odesłany do domu.

Matka żołnierza poprosiła syna, by ten, po powrocie do Rosji, rozwiązał umowę z Ministerstwem Obrony. – Nawet zdrowi mężczyźni nie są narażeni na ostrzał przez 40 dni – mówiła kobieta. – Ich to nie obchodzi – ocenił wojskowy. Dodał, że nienawidzi Putina "i Szojgu (minister obrony Rosji – red.) też".

Rosyjskie straty

Do walki z ukraińską armią Rosja wystawiła około 120 Batalionowych Grup Taktycznych (BTG). Siły były rozmieszczone wokół granicy rosyjsko-ukraińskiej. Sześć tygodni po rozpoczęciu wojny, około 29 z nich jest obecnie niezdolnych do działania. Obecnie Rosjanie próbują połączyć części kilku BTG w spójne jednostki bojowe.

Urzędnicy USA i NATO oszacowali w zeszłym miesiącu, że straty w Rosji wahają się od 3 000 do 10 000 osób.

Czytaj też:

Generał od "techniki Grozny". Kreml zmienia głównodowodzącego inwazją na UkrainęCzytaj też:

Masakra w Buczy. Denisowa: Zabito co najmniej 360 cywilów