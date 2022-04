Czas prezydenta

Powiększona postać prezydenta USA Joe Bidena, który prowadzi za rękę odpowiednio wyskalowaną, mniejszą postać prezydenta Polski Andrzeja Dudy, trzymającego w ręku balonik w barwach amerykańskiej flagi, a wszystko to opatrzone podpisem „Nowy pan prezydenta” – taka okładka „Newsweeka” wywołała powszechną falę krytyki po lewej i prawej stronie. Nic dziwnego, bo jej przekaz świetnie wpisywał się w rosyjską propagandę. Wśród polityków, i to nie tylko tych z PiS, można jednak usłyszeć, że to także niezbity dowód na to, jak rośnie pozycja Andrzeja Dudy – zarówno w krajowej, jak i międzynarodowej polityce – i jak bardzo bezradni są wobec tego faktu opozycja oraz jej najbardziej zagorzali kibice.