Prezydent Duda: Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, ale także o naszą

Kampania „Stand Up For Ukraine” ma zmobilizować rządy, instytucje, artystów, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne do bezpośredniego finansowania działań humanitarnych w Ukrainie i w krajach sąsiadujących.

25 marca 2022 r. Komisja Europejska i rząd Kanady we współpracy z międzynarodową organizacją Global Citizen ogłosiły rozpoczęcie globalnej kampanii, której celem jest zebranie funduszy na wsparcie osób uciekających przed rosyjską inwazją.

Punktem kulminacyjnym kampanii była konferencja darczyńców w Łazienkach Królewskich w Warszawie, podczas której obecni byli m.in. prezydent RP Andrzej Duda oraz przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Za pomocą łączy wideo z obecnymi na konferencji połączył się także prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Plan Marshalla dla Ukrainy

Podczas swojego wystąpienia prezydent Duda podkreślił, że walka ukraińskiej armii z rosyjskim najeźdźcą ma wymiar kontynentalny.

– Dziś stajemy w obronie Ukrainy, ale jednocześnie Ukraina staje w obronie nas. Ukraińcy walczą nie tylko o swoją wolność, ale także o naszą – stwierdził.

Prezydent wskazał, że po zakończeniu działań wojennych Ukraina będzie potrzebowała wsparcia społeczności międzynarodowej w odbudowie kraju.

– Ukraina będzie potrzebowała ogromnego impulsu gospodarczego, podobnego do tego, który zaoferowano Europie Zachodniej po II wojnie światowej - nowego planu Marshalla dla Ukrainy. Dlatego dzisiejsza inicjatywa jest bardzo cenna. Cieszę się, że polski rząd wraz z partnerami planuje kontynuację działań i zorganizowanie Międzynarodowej Konferencji Darczyńców dla Ukrainy – powiedział Andrzej Duda.

Prezydent przypomniał także o roli Polaków w pomocy dla ukraińskich uchodźców.

– Polska jest krajem frontowym w obliczu rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie. Pod wieloma względami moi rodacy byli pierwszymi, którzy pomogli. Dzięki nim Polska jest krajem, w którym największa liczba Ukraińców znalazła dom – wskazał.

Jak poinformowała szefowa KE Ursula von der Leyen na pomoc w odbudowie Ukrainy zebrano ponad 9 mld euro.

