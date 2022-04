Sytuacja w Kijowie. Kliczko: Wiemy, że Rosjanie wrócą

W wywiadzie dla TVP Info Kliczko był pytany o obecną sytuację w stolicy Ukrainy. Włodarz miasta zwrócił uwagę, że wojska rosyjskie wycofują się spod Kijowa i przegrupowują, zmierzając na południe i wschód Ukrainy. – Tutaj spodziewamy się kolejnego działania rosyjskiej armii i kontynuacji tej bezsensownej wojny – wskazał ukraiński polityk.

– Jeśli chodzi o nastroje w stolicy to tutaj sytuacja jest stabilna. Od czasu do czasu słyszymy syreny, ale eksplozji już nie ma. Życie wraca do miasta. Jednak zdajemy sobie sprawę, że rosyjskie siły zbrojne powrócą – podkreślił, odnosząc się faktu przegrupowania sił rosyjskich, co zaobserwowano jakiś czas temu.

Czego potrzeba Ukrainie?

Zdaniem mera Kijowa teraz Kreml chce skupić się na ataku na wschodzie, jednak celem pozostaje stolica kraju. – Po pierwsze potrzebujemy broni, a po drugie izolacji Rosji. Systemy bankowe, embargo na ropę i gaz. Musimy odciąć ich od finansowania, bo każdy cent, jaki wydajecie u nich oni wydają na zbrojenia – mówił Witalij Kliczko w TVP Info.

Wprowadzenie m.in. embarga na rosyjski węgiel zakłada piąta runda unijnych sankcji wobec Rosji w związku z wojną na Ukrainie. Decyzja ma związek z doniesieniami o tym, że rosyjscy żołnierze dokonywali egzekucji cywilów we wsiach i miasteczkach pod Kijowem, czego symbolem stała się masakra w Buczy.

Nowy pakiet sankcji obejmuje zamrożenie aktywów kilku rosyjskich banków, a także zakaz eksportu kolejnych towarów do Rosji, w tym zaawansowanych technologii o wartości do 10 mld euro oraz zamknięcie unijnych portów dla statków pływających pod rosyjską banderą – podaje Euronews.

Unijni liderzy zgodzili się także na wprowadzenie embarga na import rosyjskiego węgla, ale na wniosek Niemiec wejdzie on w życie z czteromiesięcznym opóźnieniem, co ma dać czas na zapewnienie sobie alternatywnych źródeł dostaw.

Czytaj też:

Premier Wielkiej Brytanii z wizytą w Kijowie. Spotkał się z Zełenskim