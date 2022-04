Żądać pomocy czy nie żądać?

Właśnie doświadczamy tego mile łechczącego narodową dumę wrażenia niemal każdego dnia. Oto bowiem, choć do Niemiec trafiła do tej pory niewielka liczba uchodźców z Ukrainy – w porównaniu z Polską – to właśnie z Niemiec co rusz dochodzą głosy, że państwo to jest już na skraju możliwości, jeśli idzie o przyjmowanie przybyszów.