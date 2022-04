Kwiaty – najlepiej świeże, wiosenne, w słonecznych kolorach, zieleń bukszpanu, rzeżuchy, kolorowe pisanki cieszą oczy. Starannie złożone serwetki – najlepiej tekstylne, białe, by swoim kolorem nie przytłumiały bogactwa potraw – powinny uzupełniać odświętną zastawę. Za stołem spędzimy dłuższy czas – dobrze jest więc zadbać o to, by był piękny. Na pewno są u was w domu porcelanowe figurki zajączków czy baranków – można je ładnie wkomponować w nakrycie stołu. Zazwyczaj w te święta Zmartwychwstania Pańskiego nie szykujemy obfitych obiadów. Dlatego też dziś chcemy wam polecić danie lekkie, a pełne smaku. Pomysł na nie Ania przywiozła z Monako, gdzie ostatnio była.