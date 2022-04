Włączyć wszystko

Znamy wszyscy to słowo – określa coś eleganckiego, drogiego, luksusowego. Zrobiło karierę, ale sponiewierało się i straciło sens na skutek panoszenia się w reklamie i marketingu jako hasło sprzedające wszystko, co chce uchodzić za luksusowe. Co innego inkluzywny. Tego przymiotnika słownik PWN w ogóle nie zna. Nic dziwnego – nie ma prawa znać, gdy spojrzeć na datę wydania monumentalnego dzieła – rok 1978. Słownik zna tylko inkluzję – „włączenie czegoś”.