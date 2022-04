Czy my z lepszej gliny i koronawirus nas się nie ima czy oni coś tam robią gorzej, a my lepiej? No, jedyna różnica jest taka, że oni tam testują, a my, jako chyba przedostatni, zeszliśmy z podium testozy i odpuściliśmy sobie badanie na omikrona, czyli tropienie trzydniowego kataru z chrypką.